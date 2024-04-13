Haraç vermeyi reddeden vatandaşın evinin kurşunlandığı anlar ortaya çıktı

Esenyurt'ta "Can Dalton" çetesi bu seferde ev kurşunlandı; o anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta haraç vermeyi reddeden bir vatandaşın çete tarafından evinin kurşunlanma anı görüntüsü ortaya çıktı.

Haraç vermeyi reddeden vatandaşın bir hafta içinde iki kez dükkanı kurşunlanmıştı. "Can Dalton" isimli silahlı çetenin yaptığı iddia edilen saldırıların bir yenisi de gece saatlerinde yaşandı. İşyeri sahibinin Avcılar Firuzköy'de bulunan evine araçla gelen şahıslar ise bu seferde otomatik silahla evine saldırı düzenledi. Yaşanan o saldırıya ait ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.