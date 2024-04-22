Çorlu Avcılar Derneği Başkanlığına Mert Yılmaz Yeniden Seçildi

Çorlu Avcılar Derneği Başkanlığına yeniden Mert Yılmaz seçildi.

Dernek binasında gerçekleştirilen genel kurulda gelir, gider ve faaliyet raporları okunup ibraz edildi.

Tek liste ile gerçekleşen seçimde Yılmaz, yeniden başkan seçildi.

Yılmaz, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Çorluspspor'da 3 puan sevinci

Çorluspor 1947 deplasmanda Babaeskispor'u ile 5-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947, hafta sonu 100. Yıl Stadyumu'nda Babaeskispor'la karşılaştı.

Çorluspor 1947, rakibini 5-1 mağlup etti.

Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, AA muhabirine 3 puan kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Son haftalarda sporcuların performanslarıyla güzel bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Gümüş, şampiyon olmayı hedeflediklerini kaydetti.