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Çorlu Avcılar Derneği Başkanlığına Mert Yılmaz Yeniden Seçildi

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Çorlu Avcılar Derneği'nin genel kurulunda Mert Yılmaz, tek liste ile yapılan seçimde yeniden başkan seçildi. Yılmaz, destek verenlere teşekkür etti.

Çorlu Avcılar Derneği Başkanlığına yeniden Mert Yılmaz seçildi.

Dernek binasında gerçekleştirilen genel kurulda gelir, gider ve faaliyet raporları okunup ibraz edildi.

Tek liste ile gerçekleşen seçimde Yılmaz, yeniden başkan seçildi.

Yılmaz, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Çorluspspor'da 3 puan sevinci

Çorluspor 1947 deplasmanda Babaeskispor'u ile 5-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947, hafta sonu 100. Yıl Stadyumu'nda Babaeskispor'la karşılaştı.

Çorluspor 1947, rakibini 5-1 mağlup etti.

Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, AA muhabirine 3 puan kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Son haftalarda sporcuların performanslarıyla güzel bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Gümüş, şampiyon olmayı hedeflediklerini kaydetti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Mert Yılmaz Avcılar Çorlu Spor Güncel Haberler

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