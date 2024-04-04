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Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Skandal: Yıkılan Bina Yan Duvar Olarak Kullanıldı

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Avcılar'da kentsel dönüşüm için yıkımı gerçekleştiren binanın duvarının, bitişiğindeki apartmanın balkonlarına yan duvar olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Denizköşkler'deki 6 katlı bir bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yıkımın ardından, bitişikteki 2 apartmanda balkonlara ait yan duvarların örülmediği ve yıkılan binanın duvarlarından yararlanıldığı görüldü.

Yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi Önder Yıldırım, çalışma sırasında yandaki binaların duvarının olmadığını fark ettiklerini belirterek, "Her iki binaya da herhangi bir zarar vermedik. Buna rağmen yıkım firması olarak zararın tamamını biz karşılıyoruz. Duvarlarını yapacağız. Kimseyi mağdur etmiyoruz." dedi.

Balkonlarının yan duvarlarının olmadığı ortaya çıkan bina sakinlerinden Zeki Gürler ise, binanın inşa edildiği sırada duvarın yapılmadığını yeni öğrendiklerini söyledi.

Yıkım sırasında apartmanda ufak tefek hasar olduğunu kaydeden Gürler, "Oturduğumuz binanın sağlam olduğunu bize çağırdığımız mühendisler söyledi ve sağlam raporu verdi. Müteahhit, apartmanımızın yanına bina yaparken duvarı yaslamış." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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