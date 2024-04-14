Avcılar'da Kadın Erkek Arkadaşını Bıçakladı, Mekandakiler Eğlenceye Devam Etti

Avcılar'da müzikli bir eğlence mekanında öfkeli kadının erkek arkadaşını bıçakladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaşanan olaya rağmen masadakilerin eğlenceye devam etmesi de yer aldı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Avcılar'da bulunan müzikli bir eğlence mekanında yaşandı. İddiaya göre, Z.U. isimli kadın, tartışma sonrası sinirlenip mekanı terk eden erkek arkadaşı E.D.'yi giderken bacağından bıçakladı. E.D. kendi imkanlarıyla hastaneye gittikten sonra geri dönüp, polis merkezine kadın hakkında şikayette bulundu. Kadın gözaltına alınırken, adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Eğlenmeye devam ettiler

Yaşanan olay anı mekan içindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde adamın giderken kadın tarafından arkadan bıçaklanması yer aldı. Görüntülerin devamında ise olay olurken mekandaki diğer kişilerin masada oturup eğlenceye devam ettikleri görüldü. - İSTANBUL