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İstanbul'da Çikolataya Uyuşturucu Enjekte Eden Şahıslar Yakalandı

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 adet satışa hazır toplamda 115 gram Çikolatalı kubar isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da Çikolataya uyuşturucu enjekte edip satan şahıslar polis ekipleri yakalandı. Operasyonda 7 adet satışa hazır toplamda 115 gram Çikolatalı kubar isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cihangir Mahallesi Ekin Sokak'da şahısların uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Fikret S., Uğur Ö., Ebru D., Obaıdullah H., Meriç Emir T., isimli şahıslar yakalandı. İkamette yapılan aramada ise, 7 adet satışa hazır toplamda 115 gram Çikolatalı kubar isimli uyuşturucu madde, 13 adet lycrica, 3 adet metadon ve hassas terazi ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İstanbul Avcılar 3.Sayfa Güncel Haberler

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