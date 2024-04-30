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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Avcılar Çeşmesi mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında 100 metrekare ormanlık alan zarar gördü.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Avcılar Çeşmesi mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangında 100 metrekare ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Yayladağı İtfaiye Avcılar Hatay Çevre Acil Durum Doğa Yaşam Güncel Haberler

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