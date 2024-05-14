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Bilecik'te düzenlenen Tavşan Hedefi Yarışması sona erdi

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen Tek Kurşun Tavşan Hedefi Yarışması Bilecikli avcıların başarısıyla sonlandı. Yarışmaya 2 bin kişiden fazla katılım sağlandı ve Bilecikli avcılar dereceye girdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen Tek Kurşun Tavşan Hedefi Yarışması Bilecikli avcıların başarısıyla sonlandı.

Osmaniye Merkez Avcılar Kulübü tarafından Belenalan Köyü Göksu Mevkilinde düzenlenen yarışmaya, 81 il ve ilçelerden profesyonel ve amatör avcı ve atıcılar olmak üzere 2 bin kişiyi aşkın katılım sağlandı. Doğaya ve çevreye duyarlılığı artırmak farklı kentlerde avcı ve atıcılar arasında birlik ve beraberliği güçlendirmek amacı ile Türkiye'nin her yerinden katılımla gerçekleşen 35 metre tavşan hedef atışlarında Bilecikli avcılar 1, 2 ve 4üncülük elde ettiler. Yarışlarda Hilmi Yorulmaz birinci, Basri Kuş ikinci, Tayfun Karaman ise 4'üncü oldu.

Yarışmaların ardından yapılan ödül töreninde, dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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