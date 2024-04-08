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Avcılar'da Ticari Takside Silahlı Saldırı: Yaralılar Var

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Avcılar'da ticari takside bulunan kişi, 2 husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar önünü kestikleri araca kurşun yağdırıp kaçarken, yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Dehşet anları ise kameraya yansıdı.

Olay gece saatlerinde Avcılar Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Omar Şhabi isimli kişi, ticari taksiyle yolculuk yapıyordu. Bu sırada Şhabi'nin husumetlileri olan Ümit T. ve Ramazan T.'nin içinde bulunduğu bir araç taksinin önünü kesti. Aracın camına oturarak taksiye doğru üst üste ateş açan saldırgan, oradan atlayarak koşmaya başladı. Saldırıyı fark eden şoför geri geri giderken, saldırgan ise Şhabi'ye silahla bir kez daha ateş etti. Saldırgan yaya olarak kaçarken, diğer şüphelilerin içinde bulunduğu araç ise hızla oradan uzaklaştı. Taksiden inen Şhabi, kendisini polis aracının önüne attı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmada ticari takside birden fazla mermi isabet ettiği belirlendi. Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ticari taksinin önünün başka bir araç tarafından kesildiği, aracın camına oturan kişinin üst üste ateş açtığı ardından taksiye doğru koştuğu ardından silahlı saldırıya devam ettiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Avcılar Olay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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