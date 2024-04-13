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Avcılar'da evine girdikleri şahsı bağlayıp paralarını ve köpeğini çalan şahıslar kamerada

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Avcılar'da evine girdikleri şahsı bağlayıp paralarını ve köpeğini çalan şahıslar kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da evine girdikleri şahsın ellerini ve ayakların bağlayıp paralarını köpeğini çalan şüpheliler yakalandı. Hırsızların kaçma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Avcılar Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Iraklı olan Alı Hameed'in evine gelen 6 yabancı uyruklu şahıs, Hameed'inin ellerini ve ayaklarını bağladı. Hırsızlar daha sonra evde yaptıkları aramada ele geçirdikleri 3 bin dolar, 2 bin lira, ziynet eşyaları, saat, kredi kartları ve Hameed'in köpeğini de alıp kaçtı. Alı Hameed ise kendi imkanlarıyla ellerini çözdükten sonra polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Iraklı adamın şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Ambarlı Mahallesi'nde bir sokakta binaya girdiklerini tespit etti. Şüphelilerin adresine yapılan operasyonda yabancı uyruklu olan S.A., M.A., A.A., H.A., N.E.G ile A.G. gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin evden çaldıkları kartlar, belgeler ve köpeğin yanı sıra çok sayıda hap şeklinde uyuşturucu da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Şüphelilerin evden kaçma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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