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Avcılar'da bir binanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü

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Avcılar'da bulunan bir binanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında binada ve bir dairede küçük çaplı hasar meydana geldi.

Avcılar'da bir binanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karataş Sokağı'ndaki 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Binanın girişinde ve bir dairede küçük çaplı hasar oluştu.

Yangının, bina sakinlerinin kokuyu fark ederek apartmanı terk etmelerinden sonra çıktığı öğrenildi.

Yangın anı ve elektrik panosundaki patlamalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Avcılar Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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