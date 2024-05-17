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İstanbul'da üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü

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İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsünde yaklaşık 300 öğrenci ve eğitmen İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırımı protesto etmek için yürüdü. Toplanan yaklaşık 300 kişi kampüs içerisinde yaklaşık bir buçuk kilometre yürüyerek 'katil İsrail Filistin'den defol' sloganları attı.

İstanbul'da üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsünde yaklaşık 300 öğrenci ve eğitmen İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırımı protesto etmek için yürüdü.

Gazze'de ki soykırıma dur demek için üniversitelerde devam eden protestolara İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsü öğrencileri de destek verdi. Toplanan yaklaşık 300 kişi kampüs içerisinde yaklaşık bir buçuk kilometre yürüyerek "katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı. Öğrenciler okul girişinde toplanarak Filistinli bir annenin haykırışını anlatan şiir okuduktan sonra açıklama da yaptı.

"Mazlum halkın üzerinde uygulanan soykırımı protesto etmek, reddetmek amacıyla buradaydık"

Yürüyüşe katılan Talha Yusuf Ayvacı, "Bugün burada İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğrencileri olarak buluştuk. 7 Ekim tarihinden beri devam eden Filistinli mazlum halkın üzerinde uygulanan soykırımı protesto etmek, reddetmek amacıyla buradaydık. Kampüs içerisinde yaklaşık bir buçuk kilometrelik bir yürüyüş yaptık ardından okulun önünden bir bildiri okuduk. Ödüllü bir şiir vardı burada Filistinli bir annenin haykırışını anlatan onu okuduk. Daha sonra dua ettik ve bitirdik. Dileriz bu program hayırlara vesile olur. Allah bizlere Mazlum Filistin hakkının kurtuluşunu ve bu zulmün son bulmasını görmeyi nasip etsin şeklinde konuştu."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Üniversitesi Filistin İstanbul Avcılar İsrail Gazze 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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