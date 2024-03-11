Uğur Çam kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Uğur Çam kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Uğur Çam kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Uğur Çam kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Uğur Çam nereli? Detaylar haberimizdedir…

UĞUR ÇAM KİMDİR?

Uğur Çam, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.