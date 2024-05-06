Avcılar'da inşaat çalışmasında kamyon üstü vincin otomobile devrilmesi
Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında kullanılan kamyon üstü vincin park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerine gelerek caddeyi trafiğe kapattı ve inşaat çalışmasına ara verildi.
Avcılar'da inşaat çalışmasında kullanılan kamyon üstü vincin üzerine devrilmesi sonucu park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Merkez Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın yapım çalışmasında kullanılan kamyon üstü vinç, henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Kazada yaralanan olmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.
İnşaat çalışmasına ara verildi.