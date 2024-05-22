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Avcılar'da Kendisini Polis Olarak Tanıtan Şüpheli Yakalandı

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Avcılar'da kendisini polis olarak tanıtarak, yabancı uyruklu kadından para alan şüpheli yakalandı. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanırken, para da çifte teslim edildi.

Avcılar'da kendisini polis olarak tanıtarak, yabancı uyruklu kadından para alan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan Uğur D, Sulaf D. isimli kadını arayıp isminin terör olaylarına karıştığını, sürdürülen gizli soruşturma kapsamında yanındaki tüm parayı vermesi gerektiğini söyledi.

Kadının eşi Mohammed S.A, durumdan şüphelenerek, polis merkezine başvurdu. Daha sonra dolandırılmak istenen çift, polisler tarafından suçüstü yapılması için şüphelinin verdiği adrese istediği parayı götürdü.

Uğur D, polis ekiplerini fark edince aldığı parayı yol ortasına atıp kaçmaya çalıştı. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanırken, para da çifte teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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