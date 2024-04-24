Avcılar'da metrobüsün tekeri alev alev yandı

İSTANBUL - Avcılar'da seyir halindeki metrobüsün tekeri bir anda alev alırken yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Olay, akşam saatlerinde Şükrübey Metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde seyir halindeki metrobüsün lastiği bilinmeyen bir nedenle yandı. Aracın içindeki yolcular, metrobüs şoförü tarafından tahliye edildi. Görevlilerin bildirimi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın nedeniyle durakta bir süre yoğunluk yaşanırken kurtarıcı araçların metrobüsü çekerek yoldan çıkarmasıyla trafik normale döndü. Öte yandan olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.