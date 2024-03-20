Avcılar'da Taksi ve Otomobil Çarpışması Sonucu Yangın Çıktı

Avcılar'da seyir halindeyken alev alan taksi ile çarptığı park halindeki otomobil yandı.

Ambarlı Mahallesi Marmara Sahil Sokak'ta T.Y. idaresindeki 34 TBU 47 plakalı taksiden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücü durdurduğu araçtan indi. Bu sırada alevler yükselmeye başlayan taksi, hareket edip park halindeki 59 FG 428 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle alevler iki otomobili de sardı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçlar kullanılamaz hale geldi.