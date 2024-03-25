Avcılar'da 6 katlı binanın çatısında korkutan yangın

İSTANBUL - Avcılar'da 6 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi Mutlu sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatı katında saat 21.30 sıralarında Çatından yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine sokağa itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın sonrası binanın çatısında hasar oluştu.