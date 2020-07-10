Ölü bulunan Seul Belediye Başkanı Park Won-Soon'un özür notu Güney Kore'de polisler tarafından ölü bulunan Seul Belediye Başkanı Park Won-Soon'un, evde özür notu bıraktığı açıklandı.

Güney Kore'de polisler tarafından ölü bulunan Seul Belediye Başkanı Park Won-Soon'un, evde özür notu bıraktığı açıklandı.

Güney Kore'de dün başkent Seul'ün Belediye Başkanı Park Won-Soon'un ölü bulunmasının ardından polis tarafından başlatılan inceleme sürüyor. Yerel yetkililer, Park'ın ölmeden önce evinde ailesinden özür dilediğine dair bir not bıraktığını açıkladı. Notta, "Herkesten özür dilerim. Hayatımda benimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum. Ailemden özür dilerim. Çünkü onlara sadece acı verdim. Lütfen bedenimi yakın ve ailemin mezarlarının etrafına dağıtın" ifadelerinin yer aldığı duyuruldu.

CİNAYET İZİNE RASTLANMADI

Seul polisi ise Park Won-Soon'un cep telefonu sinyaline en son erişilen bölgenin yakınlarında bulunan cansız bedeninde cinayet izlerine rastlanmadığını bildirerek kesin ölüm nedeninin araştırılacağını duyurdu.

Öte yandan dün Belediye Başkanı Park'ın yerel saatle 17.17'de kaybolduğunun kızı tarafından polise bildirilmesinin ardından yerinin tespit edilebilmesi için çalışma başlatılmıştı. Park Won-Soon'un kızının, "Telefonu şu anda kapalı. 4-5 saat önce evden ayrıldı" ifadelerini kullandığı belirtilmişti. Yetkililer, Park Won-Soon'un saat 16.40'da yapılacak olan programlarından birinin "kaçınılmaz koşullar" nedeniyle iptal edildiğini dile getirmişti. Park Won-Soon'un cep telefonu sinyaline en son Seongbuk bölgesinde erişildiği ifade edilmişti. Ayrıca eski bir çalışanı tarafından Park Won-Soon'un hakkında cinsel taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu aktarılmıştı.

2011'den beri Seul Belediye Başkanlığı görevini yürüten Park Won-Soon, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak gösteriliyordu.

(İHA)

Kaynak: İHA