Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! Kuzey Kore'den İran'a sürpriz ziyaret

İsrail'in Şam'daki konsolosluğa yönelik saldırısına misilleme yaparak 300 füze ve İHA ile "Gerçek Vaat" operasyonu düzenleyen İran'ın bu hamlesi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İSFAHAN'DAKİ ASKERİ ÜSSE FÜZE SALDIRISI

19 Nisan tarihinde bu kez İran'ın orta kesimindeki İsfahan'da gece yarısı arka arkaya patlamalar duyuldu. İran birkaç küçük drone'un hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü savunurken, ABD'li yetkililer İsrail'in İsfahan'daki bir askeri üsse füze ateşlediğini söyledi.

ZİYARETİ RESMİ HABER AJANSI DUYURDU

İran ve İsrail arasındaki misilleme savaşı şimdilik durulmuş gibi görünürken, Tahran sürpriz bir misafir ağırlıyor. Kuzey Koreli yetkililerin İran'ı ziyaret ettiğini, resmi haber ajansı KCNA duyurdu.

TEK CÜMLE İLE GEÇTİLER

KCNA, Kuzey Kore Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Jong Ho'nun başını çektiği heyetin başkent Pyongyang'dan İran'a uçtuğunu bildirdi. Tek cümlelik haberde başka hiçbir detay paylaşılmadı, ziyaretin hedefleri ya da gündemi şimdilik bilinmiyor.

ASKERİ İŞBİRLİĞİ ŞÜPHESİ

Gizli askeri ilişkileri olduğu tahmin edilen Kuzey Kore ve İran arasında benzer ziyaretler, oldukça nadir ve bunlar çoğunlukla kamuoyuna açıklanmıyor. Güney Kore haber ajansı Yonhapp, Pyongyang'dan Tahran'a ender ziyaretin İran ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliği şüphelerinin ortasında gerçekleştiğini yazdı.

2019'DA İRAN'A SEYAHAT ETMİŞLERDİ

Önceki yıllarda Suriye ile ilişkileri yürüttüğü bilinen Yun Jong Ho, Nisan ayının başlarında yine bir heyetle bu kez Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret etti. Moskova ziyaretine değinmeyen Rus haber ajansı TASS ise, Kuzey Koreli yetkililerin en son beş yıl önce, 2019'da İran'a seyahat ettiğini hatırlattı. Kuzey Kore'nin bugün yirmi sekizinci ayına giren Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Moskova'ya ciddi oranda füze ve silah sağladığı biliniyor.