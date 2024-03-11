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Güney Kore, kripto para piyasalarını kontrol altına almaya çalışıyor

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Güney Kore, kripto para piyasası üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak ve vergi kaçakçılığını engellemek amacıyla önemli adımlar atıyor. Ülkenin 2025 yılına kadar kripto varlık işlemlerini takip edebilecek bir sistem kurmayı planladığı belirtiliyor. Sistem, kripto para borsaları ve diğer platformlardan toplanan verileri analiz ederek kripto para işlemlerinin izlenmesini sağlayacak.

Kripto para piyasaları, Güney Kore'nin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.
Güney Kore, kripto para piyasasını daha şeffaf ve düzenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Güney Kore, Vergi Kaçakçılığıyla Mücadele İçin Kripto Yönetim Sistemi Kuruyor

Güney Kore, kripto para piyasası üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak ve vergi kaçakçılığını engellemek için önemli adımlar atıyor. Ülkede atılması planlanan adımların en önemlisi ise, 2025 yılına kadar kripto varlık işlemlerini takip edebilecek bir sistem kurulması olarak ifade ediliyor.

Sistem özetle, kripto para borsaları ve diğer platformlardan toplanan verileri analiz ederek kripto para işlemlerinin izlenmesini sağlayacak. Bu sayede vergi kaçakçılığı ve kara para aklamayla mücadelede önemli bir ilerleme kaydedilecek.

Kripto para kazançları üzerinden alınacak verginin ise Ocak 2025'te uygulamaya konulması öngörülüyor. Planlanan sisteme göre verginin oranı ise kazanç miktarına göre belirlenecek.

Güney Kore'de ayrıca Ocak ayında kripto para birimlerine dayalı borsa yatırım fonları (ETF) oluşturulmasını engelleyen düzenleme tekrarlandı. Bu düzenleme ile yerel yatırımcıların doğrudan kripto para birimlerine dayalı ETF'lere yatırım yapması sınırlandırılıyor. Yabancı kripto vadeli işlem ürünlerine yatırım yapma imkânı ise devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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