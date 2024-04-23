Cryptocom, Güney Kore Lansmanını Erteleme Kararı Aldı

Crypto.com, Güney Kore'deki beklenen lansmanını, yerel düzenleyicilerle daha iyi anlaşmaya varmak amacıyla erteledi. Şirket, düzenleyici kurumların belgelerdeki eksiklikleri tespit etmesinin ardından bu kararı aldığını duyurdu.

Cryptocom, Güney Kore Piyasasına Girişini Erteledi

Global kripto para borsası Crypto.com, yerel düzenleyicilerle daha iyi bir iletişim kurabilmek amacıyla Güney Kore'deki faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldığını açıkladı. Şirket, bu süreçte düzenleyici kurumlarla iş birliği yaparak politika, prosedür, sistem ve kontroller konusunda anlaşmaya varmayı hedefliyor. Crypto.com, bu adımıyla Koreli yetkililerin şirket politikalarını tam olarak anlamasını sağlamak istiyor.

Bu karar, Güney Kore'nin Mali İstihbarat Birimi'nin (FIU) Crypto.com'un yerel ofisine yaptığı bir ziyaret sonrası ve şirketin kara para aklama önlemlerine dair bazı eksiklikler tespit ettiği yönündeki yerel haberlerin ardından geldi. Sözcü, Kore pazarının uluslararası borsalar için zorlu olduğunu fakat şirketin sorumlu bir şekilde ilerlemek için düzenleyicilerle iş birliği yapmaya kararlı olduğunu belirtti.

Crypto.com daha önce 2 Nisan'da Güney Kore'de bir ticaret platformu başlatmıştı. Planlanan lansman 29 Nisan'da gerçekleşecekti ve bu platform, ay sonunda faaliyetlerini durduracak olan lisanslı yerel borsa OkBit'in yerini alacaktı. Bu ertelemeyle, şirket OkBit'ten sonra yeni müşteri kabul etmeyi durdurduğunu ve mevcut müşterilerin yalnızca para çekme işlemlerini gerçekleştirebildiğini açıkladı. OkBit, satın alma anında yaklaşık 900 müşteriye sahipti ve herhangi bir AML ihlaliyle suçlanmamıştı.

Son olarak Güney Kore, nüfusunun yaklaşık onda birinin kriptoya yatırım yaptığı bir ülke ve uluslararası borsaların yerel yatırımcılara hizmet vermesi genellikle yasaklanmış durumda. Bu durum, Binance ve Crypto.com gibi büyük borsaların yerel pazarlara giriş yapmak için yerel borsaları satın almasına neden oldu.