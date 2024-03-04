Güney Kore'nin ünlü pandası Fu Bao'yu görmek isteyen binlerce kişi Everland Resort'a akın etti
Güney Kore'nin Yongin kentinde, halkın ziyaretine açık son gününde dev panda Fu Bao'yu görmek isteyen binlerce kişi soğuk havaya aldırış etmeksizin Everland Resort'a akın etti. Temmuz 2020'de dünyaya gelen Fu Bao, sevimli görüntüsü ve benzersiz cazibesiyle ziyaretçilere mutluluk getiriyor.
SEUL, 4 Mart (Xinhua) -- Güney Kore'nin Yongin kentinde, halkın ziyaretine açık son gününde dev panda Fu Bao'yu görmek isteyen binlerce kişi soğuk havaya aldırış etmeksizin Everland Resort'a akın etti.
Temmuz 2020'de dünyaya gelen "Güney Kore'nin en ünlüsü" Fu Bao, sevimli görüntüsü ve benzersiz cazibesiyle sayısız ziyaretçiye mutluluk getirerek kalpleri yumuşattı.
Dişi dev panda, bir ay karantinada kaldıktan sonra Nisan'da Çin'e dönüş yapacak.