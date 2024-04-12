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Güney Kore Merkezli Kripto Borsası Gopax, Toparlanıyor

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Güney Kore'nin önde gelen kripto para borsalarından Gopax, Binance'in desteğiyle finansal zararlarını azaltarak 2023 yılını büyük bir başarıyla kapattı.

Binance, Gopax'ın En Büyük Hissedarı Olmaya Devam Ediyor

Güney Kore merkezli kripto para borsası Gopax, 2023 yılında önemli bir finansal toparlanma yaşadı. Günlük işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in desteğiyle birlikte Gopax, 2022'deki 90.6 milyar wonluk net zararını 51.3 milyar wona (yaklaşık 37 milyon dolar) indirmeyi başardı. Bu olumlu gelişme, Güney Kore'nin kripto para piyasalarında yaşadığı canlılıkla aynı döneme denk geldi.

Gopax, Güney Kore'nin beş tam lisanslı kripto borsasından biri olarak gelirini bir önceki yıla göre yüzde 97 artırarak 3.1 milyar wona çıkardı. Şirket aynı zamanda net işletme zararını da yüzde 78 azaltarak 17 milyar won seviyesine çekti.

Bu toparlanmanın ardındaki önemli etkenlerden biri, Güney Kore wonunun Kasım 2023'te kripto para birimlerinde en çok kullanılan fiat para birimi olarak ABD dolarını geride bırakması oldu. Bu durum, yerel kripto para piyasasına olan ilgiyi artırdı.

Gopax'ın 2022 yılındaki finansal kayıplarının büyük bir kısmı, Genesis Global Capital ile yaşanan likidite krizi sonrası para çekme işlemlerinin durdurulmasıyla ilişkiliydi. Raporlara göre Genesis, Gopax'ın GoFi isimli kripto saklama servisinin kullanıcılarına hala 63.7 milyar won borçlu durumda.

Binance, 2023 Şubat ayında Gopax'ı satın alarak likidite sorunlarını çözmeyi ve Güney Kore pazarına giriş yapmayı hedeflemişti. Geçtiğimiz yıl Binance'in ABD'deki yasal sorunları nedeniyle yerel finansal düzenleyiciler bu devri birkaç kez erteledi.

Binance, Gopax'ın borç ve uyum sorunlarını çözmek için şirketin hisselerini azaltma planları hakkında görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. Son olarak Binance, yüzde 67,45 hisse ile Gopax'ın en büyük hissedarı olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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