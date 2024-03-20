Do Kwon'un Güney Kore'ye iade talebinin reddi kesinleşti

Karadağ'da bir temyiz mahkemesi, kripto para dünyasının tartışmalı figürlerinden Do Kwon'un Güney Kore'ye iadesiyle ilgili itirazını reddetti.

Kwon'un ABD'ye Değil Güney Kore'ye Gönderilmesine Karar Verildi

Karadağ'ın temyiz mahkemesi, Terraform Labs'ın kurucusu Do Kwon'un Güney Kore'ye iadesine onay verdi. Bu karar, Kwon'un Mayıs 2022'de meydana gelen ve milyarlarca dolarlık kayba neden olan kripto projesinin çöküşüyle ilgili olarak Güney Kore'de yargılanmasının önünü açıyor.

Kwon, Mayıs 2022'de TerraUSD (UST) ve Luna kripto paralarının çöküşünün ardından Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlandı. Temmuz 2023'te ise sahte pasaport kullanmak suçlamasıyla Karadağ'da tutuklandı.

Daha önce bir yargı mercii, Kwon'un Güney Kore'ye iadesine izin verilebileceğine karar vermişti. Fakat Kwon ve avukatları bu kararı temyiz etmişlerdi. Temyiz mahkemesi ise son yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin iade talebinin ABD'nin talebine göre daha öncelikli olduğuna ve ilk derece mahkemesinin bu kararı doğru bir şekilde verdiğine hükmetti.

Kwon'un hukuk temsilcisi Goran Rodic, yaptığı son açıklamada iade kararının artık kesinleştiğini ve ne Kwon'un ne de ABD'nin bu karara itiraz etme hakkının kalmadığını belirtti. Rodic, Kwon'un ne zaman iade edileceği konusunda henüz net bir takvim sunulmadığını açıkladı.