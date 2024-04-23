Üye Girişi
Haberler

Kuzey Kore, Nükleer Karşı Saldırı Tatbikatı Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore, süper büyük çoklu roketatarların kullanıldığı bir nükleer karşı saldırı tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ülke lideri Kim Jong-un, nükleer güçlerinin savaşı caydırma görevini yerine getireceğini söyledi.

Kuzey Kore, süper büyük çoklu roketatarların kullanıldığı bir nükleer karşı saldırı tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Tatbikatı yöneten ülke lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer güçlerinin herhangi bir ani durumda "savaşı caydırma" görevini hızlı bir şekilde yerine getireceğini söyledi.

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze testini doğruladı. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan açıklamaya göre ülke lideri Kim Jong-un'un yönetiminde nükleer karşı saldırı tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi. ABD ve Güney Kore'nin bölgede düzenlediği ortak askeri tatbikatlara cevap olarak gerçekleştirilen tatbikatta nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 600 milimetre çapındaki süper büyük çoklu roketatarların denendiği, 352 kilometre mesafedeki hedef olarak belirlenen adanın isabetli bir şekilde vurulduğu aktarıldı.

"Düşmanlara açık bir uyarı"

En üst düzey nükleer saldırı alarmına hazırlık senaryosu çerçevesinde yapılan tatbikatın, "Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini hem nitelik hem nicelik olarak güçlendirme" amacını taşıdığı belirtildi. Tatbikatın "düşmanlara yönelik açık bir uyarı" olduğu vurgulandı. Düşman güçlerin Kuzey Kore'yi güç kullanarak yok etmeye yönelik askeri faaliyetlerinin ülkenin güvenliği için risk oluşturduğu kaydedilen açıklamada, "Göz ardı edilemeyecek bu gerçek, Kuzey Kore'nin kendi güvenliğini ve bölgesel barışı sağlamak adına durumu aktif bir şekilde kontrol edebilecek askeri kapasiteyi ezici ve hızlı bir şekilde güçlendirmesini gerektirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kim nükleer güç kararlılığını yineledi

Tatbikatın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, devletin nükleer gücünü istikrarlı bir şekilde arttırmanın önemli olduğunu vurguladı. Ülkesinin nükleer güçlerinin herhangi bir ani durumda "savaşı caydırma" ve "savaşta inisiyatif alma" gibi önemli görevleri hızlı ve doğru bir şekilde yerine getireceğini belirten Kim, yetkililere Kuzey Kore'nin stratejik nükleer kapasitesini daha da güçlendirme talimatı verdi.

Kuzey Kore komşularını alarma geçirmişti

Öte yandan Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saat ile 15.03'te Japon Denizi istikametine doğru balistik füze fırlattığı bildirilmişti. Füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedilmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise Pyongyang'ın birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurmuştu. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kuzey Kore Kore Güvenlik Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSTANBUL 23 NİSAN ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER! İstanbul'da 23 Nisan etkinlikleri nerede, saat kaçta? 23 NİSAN NEDEN KUTLANIR? 23 Nisan'ın anlamı ne? Serenay Sarıkaya ve Mert Demir sevgili mi? EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER! TBMM ne zaman açıldı? 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk başkanı kimdir? TBMM nerede ve ne zaman açılmış? TBMM'yi ilk kim açtı? TBMM nedir? 23 NİSAN HASTANE VE ECZANELER AÇIK MI? Bugün eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler yarım gün mü? Milli Bayramlar: Milli Bayramlarımız nelerdir? Milli bayramlarımız kaç tanedir, hangileridir? Milli bayramların isimleri ve tarihleri! Hal Ekleri nelerdir? İsmin hal ekleri nelerdir? Hal ekleri cümle içerisinde örnekler ve konu anlatımı! Kaç tane hal eki var? Hacet duası okunuşu! Hacet namazı duası nasıl okunur? Hacet duası nasıl yapılır? Hacet duası Arapça ve Türkçe yazılışı! Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu var? Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Cleveland Cavaliers Orlando Magic NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 23 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! New York Knicks Philadelphia 76ers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 23 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir, mesleği ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title