Saniyeler İçinde Şarj Olan Sodyum Batarya Geliştirildi

Gelen son bilgilere göre, yalnızca saniyeler içinde şarj olan sodyum bir batarya geliştirildi. Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tarafından yoğun bir Ar-Ge faaliyeti sonucunda üretilen batarya, sahip olduğu yeni nesil hibrit sodyum-iyon malzeme sayesinde emsallerine oranla çok daha yüksek bir enerji sağlıyor.

Tamamen hibrit bir üretim süreciyle birlikte ortaya çıkan ürünün, günümüzde popüler olan lityum-iyon bataryalardan çok daha verimli olduğu söyleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Saniyeler içinde şarj olan batarya gündem oldu

Günümüzde birçok otomobilde, akıllı telefonda ve hava araçlarında yararlanılan bataryaların, bu gelişmeyle birlikte büyük bir ilerleme göstermesi bekleniyor. Sodyum-iyon karışımı sayesinde verimliliğin önemli ölçüde artmasıyla birlikte, maliyet anlamında da gözle görülür bir düşüş sağlanacağı öne sürülüyor. Ancak bu iddiaların gerçekten doğru çıkıp çıkmayacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Günümüzdeki birçok üründe kullanılan bataryaların da zamanla rafa kaldırılacağı tahmin ediliyor. Oldukça kısa ömürlü olarak nitelendirebileceğimiz bu ürünler, tek şarj performansında da kullanıcıları pek memnun etmiyor. Bu değişim kitlesel olarak gerçekleştiği takdirde, özellikle akıllı telefonların şarj ömründe büyük bir ilerleme olabilir. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Dünyanın beklediği telefon Türkiye'de ortaya çıktı! İşte fiyatı

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni nesil sodyum karışımı bataryalar istenen başarıyı elde edebilecek mi? Siz son çıkan batarya teknolojilerini yakından takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.