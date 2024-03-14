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Güney Kore'de Balıkçı Teknesi Battı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Güney Kore'de 11 mürettebatlı bir balıkçı teknesi Tongyeong şehri açıklarında battı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi sağ olarak kurtarıldı ve kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Güney Kore'de 11 mürettebatlı balıkçı teknesinin Tongyeong şehri açıklarında batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Teknedeki 7 kişi sağ olarak kurtarılırken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Güney Kore'de 11 mürettebatlı balıkçı teknesi battı. Güney Kore Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 139 tonluk balıkçı teknesinin kıyı kenti Tongyeong açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle battığı ve teknenin batmadan hemen önce yerel saatle 04.12'de imdat çağrısı yaptığı belirtildi. Kazanın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılırken, 3 Koreli mürettebatın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. 7 yabancı mürettebatın Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve yakındaki tekneler tarafından sağ kurtarıldığı kaydedilirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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