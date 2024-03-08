Üye Girişi
Haberler

Google, Japonya'da Kapsamlı Bir Siber Güvenlik Merkezi Kuruyor

Güncelleme:

Google, Japonya hükümetiyle işbirliği yaparak Tokyo'da bir siber güvenlik merkezi kuruyor. Merkez, Çin ve Kuzey Kore gibi agresif ülkelere karşı koruma sağlayacak ve değerli bilgileri devlet görevlileri ve şirket yetkilileriyle paylaşacak. Google, Asya-Pasifik bölgesinde daha sağlıklı bir internet deneyimi sunmayı hedefliyor.

Gündemden düşmeyen Google, bu kez de Japonya hükümetiyle büyük bir işbirliği yaptı. Ülkenin başkenti Tokyo'da kapsamlı bir siber güvenlik merkezi kuran şirketin, bölgede faaliyet gösteren Çin ve Kuzey Kore gibi agresif ülkelere karşı bir koruma kalkanı oluşturmak istediği konuşuluyor.

Yeni nesil teknolojilere sahip olacak bu merkez, ulaştığı değerli bilgileri ülkedeki devlet görevlileri ve şirket yetkilileri ile paylaşacak. Japon halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılanan bu gelişme, gelecekte yapılacak yatırımların da bir habercisi olarak gösteriliyor. İşte tüm detaylar…

Google, Japonya ile birlikte çalışacak

Bu siber güvenlik projesinden hiçbir maddi gelir beklemediklerini belirten Google yönetimi, tek amaçlarının Asya-Pasifik bölgesindeki halklar için daha sağlıklı bir internet deneyimi sunmak olduğunu söylüyor.

Ayrıca şirketin Japonya'ya nisbeten yakın olan Hindistan, Avustralya ve Güney Kore gibi ülkelerdeki mühendisleri de projeye destek vermeye çağırdığı öğrenildi. Diğer Amerikan firmalarının da bölgede benzer girişimlerde bulunması bekleniyor.

Ek olarak, kurulacak siber güvenlik merkezinde konuyla ilgili yeni uzmanların da yetiştirileceği açıklandı. Böylece sektördeki personel açığının kapatılması hedefleniyor. Son dönemde uluslararası yatırımlarına hız veren Google'ın, sıradaki hamlesi merakla bekleniyor.

Google, Avrupa'da değişime gidiyor!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google'ın uygulamaya koyduğu strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Kuzey Kore Japonya Google Japon Tokyo Güvenlik Uluslararası İlişkiler Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Çeşme adayı Abdullah Dokçu ve Menekşe Ecer kimdir? DEM Parti İzmir Çiğli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Çiğli adayı Ahmet Sancı ve Güneş Kırmızıgül kimdir? DEM Parti İzmir Dikili Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Dikili adayı Sinan Özer ve Leyla Yıldız Yardımcı kimdir? DEM Parti İzmir Foça Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Foça adayı Özgür Turunçoğlu ve Fahri Akpirinç kimdir? DEM Parti İzmir Gaziemir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Gaziemir adayı İsmet Başcı ve Emine Dayıoğlu kimdir? DEM Parti İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Güzelbahçe adayı Özlem Aydınalp ve Nazmi Yavuz kimdir? DEM Parti İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karabağlar adayı Ozan Yıldırım ve Nursel Güner Sezer kimdir? Aydemir Alıçlar kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Aydemir Alıçlar kaç yaşında, nereli? Onur Emrah Yıldız kimdir? CHP İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karaburun adayı Menfi Yılmaz ve Oya Kızılkaya Zeyrek kimdir? Selim Aydın Gümüşdal kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Beyoğlu Belediye Başkan adayı Selim Aydın Gümüşdal kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Karşıyaka Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karşıyaka adayı Menfi Yılmaz ve Oya Kızılkaya Zeyrek kimdir? Lal Denizli kimdir? CHP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli kaç yaşında, nereli? Görkem Duman kimdir? CHP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Kemalpaşa adayı Bedi Şener ve Elbiran Yaşar kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title