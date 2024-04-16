Kral Sejong'un bronz heykeli temizlendi
SEUL, 16 Nisan (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'da bulunan Kral Sejong'un bronz heykelinin yıllık temizliği yapıldı.
SEUL, 16 Nisan (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'da bulunan Kral Sejong'un bronz heykelinin yıllık temizliği yapıldı.
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