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Kral Sejong'un bronz heykeli temizlendi

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SEUL, 16 Nisan (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'da bulunan Kral Sejong'un bronz heykelinin yıllık temizliği yapıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Güney Kore Kore Seul Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

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