Terraform Labs ve Do Kwon Dolandırıcılıktan Suçlu Bulundu

Kripto para piyasalarını 2022'de sarsan 40 milyar dolarlık çöküşün ardından Terraform Labs ve kurucusu Do Kwon, ABD'de dolandırıcılık davasında suçlu bulundu.

SEC, Terraform Labs ve Do Kwon'u Dolandırıcılıkla Suçladı

Terra Blockchain ağının arkasındaki Terraform Labs ve kurucusu Do Kwon, 2022'de kripto para piyasalarını sarsan 40 milyar dolarlık çöküşle ilgili dolandırıcılık davasında suçlu bulundu. New York'ta iki hafta süren yargılama sonrasında jüri, Kwon ve şirketinin yatırımcıları yanılttığına karar verdi.

Bu karar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto para piyasasına yönelik denetimlerini artırma çabalarına destek oldu. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, kararın hem ABD hem de Güney Kore'de devam eden ceza davaları için de bir emsal teşkil edebileceği dile getirildi.

Kwon, Terraform Labs'ın yüzde 92'sine sahipti ve bir yıl önce Karadağ'da sahte pasaport kullanmaya teşebbüs ederken yakalanarak tutuklanmıştı. Yetkililer şu anda Kwon'un ABD'ye mi yoksa Güney Kore'ye mi iade edeceklerine karar vermeye çalışıyor olsa da en son karar Kwon'un Güney Kore'ye iade edilmesi olmuştu.

Son olarak Karadağ Yüksek Mahkemesi'nin, Kwon'un Güney Kore'ye iadesine yönelik kararları iptal etmesi, iade sürecini karmaşık hale getiriyor. Bu gelişmeler, Kwon'un New York'ta da yargılanma ihtimalini gündeme getiriyor.