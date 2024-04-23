Kuzey Kore ile savaş ihtimaline karşı hazırlık yapan gençler

30 yaşındaki Kim Jung-ho, Kuzey Kore ile bir savaş çıkması ihtimaline karşı evinde bir hayatta kalma kiti bulunduruyor.

Kim, akla hayale sığmayacak bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde bu kitin ilk 72 saat hayatta kalmasına yardımcı olacağını düşünüyor. Su ve önceden pişirilmiş ve daha sonra kurutulmuş pirinç gibi acil durum yiyeceklerinin yanı sıra, cep telefonu şebekesi veya toplu taşıma gibi temel altyapının çökmesine karşı bir harita ve pusulayı da çantasına koydu.

Kurşun geçirmez yelek ve gaz maskesi de bulundurmak için harcadığı çaba da cabası. Ordunun yeterli koruyucu teçhizata sahip olmayabileceğini, bu nedenle 3,1 milyon yedek askerden biri olarak hazırlıklı olmasının daha iyi olacağını düşünüyor.

Hidrojen enerjisi üzerine çalışan yüksek lisans öğrencisi, "Seul'ün göbeğinde yaşıyorum. Tek bir füzeyle her şeyin yok olabileceği düşüncesi beni mahvediyor" diyor.

Kore Savaşı'nın ardından 1953 yılında imzalanan ateşkesle birlikte Güney Kore'nin başkenti Seul, askerden arındırılmış bölgenin yaklaşık 50 km kuzeyinde yer alıyor.

Ancak Kore Yarımadası'ndaki gerilim giderek yükseliyor. Nükleer silahlara sahip Kuzey Kore bu yıl şimdiye kadar dört balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Nisan ayında ise Guam'a ulaşabilecek yeni bir katı yakıtlı hipersonik füzeyi başarıyla test ettiğini iddia etti.

Kim, Kuzey ile olası bir savaşa hazırlanan az sayıda gençten birisi. Ancak sayıları artıyor.

Güney Kore'nin en popüler mesajlaşma uygulaması olan Kakao'daki en az dört savaş hazırlığı grubuna yaklaşık 900 kişi katıldı. Ayrıca, 2010 yılından beri faaliyet gösteren "The Survival School - Daum Café" adlı bir hazırlık topluluğunun 25 binden fazla üyesi bulunuyor.

Savaş ihtimaline karşı hazırlıklı olan gençlerin sayısındaki artış, Kuzey'in daha saldırgan hale gelmesiyle birlikte iki ülke arasındaki ilişkilere dair de endişeleri bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor.

Ocak ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney'i bir numaralı düşman ilan ederek iki Kore'nin barışçıl bir şekilde yeniden birleşmesinin imkansız hale geldiğini açıkladı.

Kore Üniversitesi'nde politik ekonomi dersleri veren Nam Sung-wook, bunun "benzeri görülmemiş" bir hareketlilik olduğunu söylüyor. Bu, Kuzey'in Güney'i artık etnik akrabaları olarak görmediği için Güney'e karşı nükleer silah kullanmaya başvurabileceği anlamına geliyor.

KBS Kamu Medya Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir ankete göre, ankete katılanların yüzde 75'inden fazlası güvenlik durumundan endişe duyduklarını söyledi. Bu oran anketin ilk yapıldığı 2021 yılına göre yüzde 19 daha artmış durumda.

"The Survival School - Daum Café" yöneticilerinden Woo Seong-yeop’a göre Rusya-Ukrayna ve İsrail-Hamas gibi küresel çatışmalar, genç Korelileri artan jeopolitik risklere karşı daha duyarlı hale getiriyor.

Sohbet gruplarından biri Ukrayna savaşının hemen ardından kuruldu. Üye sayısı iki yıl içinde on kat artarak 500'e ulaştı.

Kardiyopulmoner Resüsitasyon eğitimini (ani kalp durması ya da nefes alamama gibi vakalarda, kişiyi hayata döndürmek amacıyla uygulanan ilk yardım yöntemi) de tamamlayan fitness eğitmeni Park Hwi bin, "Hayatım boyunca bir savaşa hazırlanmayı hiç düşünmemiştim. Ama şimdi dünyaya bir bakın. Birçok savaş zaten devam ediyor" diyor.

Grupların bazı üyeleri Kuzey ile herhangi bir çatışma yaşanmadan önce ülkeyi terk etmek istiyor. Dil öğrenmek, para biriktirmek ve yeni kabiliyetler edinmek, daha güvenli gördükleri ülkelerde ikamet etme fikirlerinin bir parçası.

Bir üye gruplardan birisinde, "Paraguay'da yaklaşık 10 milyon won (7 bin 200 dolar) karşılığında kalıcı oturum izni alabileceğimi duydum" diye yazdı.

Adının açıklanmasını istemeyen başka bir kişi ise Hwaseong kentindeki iki katlı evinin altında bir sığınak inşa ettiğini söylüyor. Kalın betonla güçlendirilen sığınak, eşi ve altı yaşındaki oğlu için uzun süreli bir barınak imkanı tanıyacak şekilde jeneratörlerle donatılacak.

42 yaşındaki Koreli araziyi iki yıl önce satın almış. Arazi, en kötü senaryoda bombardıman hedefi haline gelebileceğini düşündüğü Pyeongtaek'teki ABD askeri üssünden oldukça uzakta yer alıyor.

Korelilerin birçoğu ise hazırlık yapanları aşırı hassas olarak nitelendiriyor. Hatta Kim'in annesi, oğlunu hayatta kalma kitlerine "gereksiz para" harcadığı için azarladı.

BBC'ye konuşan 28 yaşındaki pazarlamacı Lee Young-ah, "Kuzey ve Güney Kore arasındaki ilişkiler bugünlerde pek iyi olmasa da, savaş konusunda hiç endişelenmedim ve hayatımı her zamanki gibi yaşıyorum" diyor.

İki Kore teknik olarak hala savaş halinde olsa da Güney Kore parlayan ve müreffeh bir demokrasiye dönüştü.

Kore Üniversitesi'nde Woo, onlarca yıldır süregelen barış ikliminin Güney Korelilerin çoğunu "savaşa karşı kayıtsız" hale getirdiğini ve bunun "rehavete" yol açabileceğini söylüyor ve artan jeopolitik gerilim nedeniyle halkın hazırlıklara yönelik tutumunun giderek değiştiğini düşünüyor.

Kim ise kendini savunuyor:

"Bir uçağa bindiğinizde güvenlik ekipmanı sağlamıyorlar mı? Böyle bir güvenlik donanımı satın almak emniyet kemeri takmak gibi bir şey"

Park, bunun tıpkı sigorta satın almak gibi olduğunu savunuyor. Ancak tıpkı diğer sigorta poliçelerinde olduğu gibi kimse bu sigorta kullanılsın istemiyor.