Üye Girişi
Haberler

Kripto para borsası Bithumb, gelirlerinde büyük düşüş yaşadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore merkezli kripto para borsası Bithumb, 2023 mali yılında yaşanan yüzde 57,6'lık gelir düşüşünü ve net kârdaki yüzde 74,5 azalmayı kripto piyasalarındaki dalgalanmalara bağladı. Bununla birlikte şirket aynı zamanda halka arz planlarının ertelendiğini duyurdu.

Bithumb, Mali Darboğaz ve Halka Arz Planlarını Erteledi

Güney Kore'nin önde gelen kripto para borsalarından Bithumb, 2023 mali yılına ait gelir raporunu açıkladı. Bithumb Korea tarafından yapılan açıklamaya göre, borsanın yıllık geliri bir önceki yıla göre yüzde 57,6 oranında azalarak 1.358 milyar wona düştü. Açıklanan verilerde ayrıca net kar yüzde 74,5 azalışla 243 milyar won olarak belirlendi. Bu düşüşlerin ana sebebi olarak kripto piyasalarındaki dalgalanmalar gösterildi.

Bithumb, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde uygulamaya koyduğu ücretsiz ticaret politikasıyla gelirlerdeki azalışa katkıda bulunduğunu kabul etti. Açıklanan olumsuz mali tablolardan bağımsız olarak şirket dördüncü yıl üst üste kâr etmeyi başardı. Söz konusu finansal zorluklara rağmen Bithumb, hizmet kalitesini artırma ve performansını iyileştirme çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Bu finansal durum Crypto.com'un Güney Kore'deki perakende yatırımcılar için yeni bir kripto para birimi ticaret uygulamasını başlattığını duyurduğu bir döneme denk geldi. Bu gelişme Bithumb'ın pazar payı açısından yeni bir rekabet ortamıyla karşı karşıya kalabileceğine işaret ediyor.

Diğer bir yandan Bithumb'ın halka arz planlarına dair güncellemeler de gündemde. Şirket, Kosdaq'ta bir halka arz gerçekleştirmeyi hedefliyordu ancak eski Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jeong-hoon'un durumunun gözden geçirilmesi ve iç stratejilerin yeniden değerlendirilmesi gibi nedenlerle bu planlar ertelendi. Bu erteleme Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu'nun kripto firması yöneticileri için yeni düzenlemeler getirme teklifinden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Son olarak yeni düzenlemeler, yöneticilerin göreve başlamadan önce gerekli onayları almalarını zorunlu kılacak.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para Kripto Borsaları Kripto Haberler

Bakmadan Geçme

Olaylı derbinin faturası belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ne ceza verildi? TFF ne dedi? DOLAR NE KADAR? 3 Nisan Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Van'da Erkan Baş'a müdahale! Van'da neler oluyor? Sokağa çıkma yasağı var mı? Gaddar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gaddar hangi kanalda yayınlanıyor? ANLIK ALTIN FİYATLARI! 3 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın ne kadar? Aydilge'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Aydilge'nin son durumu nedir? 3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanada'da neden acil durum ilan edilidi? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI YAYIN! Gaziosmanpaşa'da ne oldu? AK Parti ve CHP'liler neden kavga etti, ne oldu? Marilyn Monroe neden öldü? Marilyn Monroe intihar mı etti? ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR? Son oruç hangi gün tutulacak? Arefe günü oruç tutulacak mı? BAHAR 8. BÖLÜM CANLI İZLE! Bahar son bölümde neler oldu? Bahar 8. bölüm full izle Taş Kağıt Makas dizisi Eylem Tok'a gönderme mi yaptı? Taş Kağıt Makas bölüm tanıtımı neden gündem oldu? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ | SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yapılacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title