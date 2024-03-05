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Ukrayna, İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curlingde şampiyon oldu

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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Ukrayna, curlingde karışık çiftler kategorisinde şampiyon oldu. Yarı finallerde Güney Kore ve Japonya'yı yenerek finale yükselen Ukrayna, finalde Güney Kore'yi 9-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curlingde karışık çiftler kategorisinde Ukrayna şampiyon oldu.

Erzurum Curling Salonu ile Sürat Pateni Salonu'nda oynanan müsabakalar sonuncuda madalyalar sahiplerini buldu.

Yarı finallerde Güney Kore Çin'i 5-4, Ukrayna ise Japonya'yı 8-6 yenerek finale yükseldi.

Finalde Güney Kore'yi 9-5 üstünlük sağlayan Ukrayna, altın madalyanın sahibi oldu.

Japonya ise üçüncülük maçında Çin'i 12-4 mağlup ederek, bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Spor

Kış Olimpiyatları Güney Kore Japonya Erzurum Ukrayna Spor Güncel Haberler

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