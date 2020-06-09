Motosiklet ambulansların standartları belirleniyor
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Motosiklet ambulansların standartları belirleniyor

ESKİŞEHİR 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Türkiye'de ilk kez motosiklet ambulansların çalışma şartları, acil tıbbi ekipman ve kişisel koruyucu donanım konularıyla ilgili standartların belirlenmesi için düzenlenen çalıştaya ev sahipliği yaptı.

Motosiklet ambulansların standartları belirleniyor
09.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:07

ESKİŞEHİR 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Türkiye'de ilk kez motosiklet ambulansların çalışma şartları, acil tıbbi ekipman ve kişisel koruyucu donanım konularıyla ilgili standartların belirlenmesi için düzenlenen çalıştaya ev sahipliği yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında internet üzerinden video konferansla yapılan çalıştaya 30 şehir katılım sağlarken, motosiklet ambulans filosunun güçlendirilmesi ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin vitrini olan bu sistemin profesyonel olarak çok daha iyi standardize edilmesi hedeflendi.

Türkiye'de 2009 yılında kullanılmaya başlanan motosikletli ambulanslara yeni standartlar getiriliyor. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün organizasyonunda Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği koordinesinde ilk kez motosikletli ambulanslara yönelik çalıştay düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında internet üzerinden video konferans sistemiyle yapılan çalıştaya Türkiye'deki 30 kentin ambulans servisi başhekimi ile motosiklet ambulans personelleri katıldı.

Başhekimlerin konferans görüşmelerinin yanı sıra çalıştayda motosiklet ambulans mekaniği, personel çalışma şartları, acil tıbbi ekipman ve kişisel koruyucu donanım, personel sürüş ve medikal eğitimler, yedek parça ve komuta merkezi yönlendirmesi konularında 6 farklı çalışma grubu yer aldı. Aynı zamanda koordine edilen online sistem ile Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ve Eskişehir 112 motosiklet ambulans ekibi personellerince moderatörlükleri yapılarak kayıt altına alındı.

Çalıştay sonunda Eskişehir 112 Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut'a çalıştay ön raporunu video konferans sistemi üzerinden anlatarak sunum yaptı. Motosiklet ambulansların Acil Sağlık Hizmetlerinde gerekliliği, sağlık turizmi gibi diğer sağlık alanlarında da destekleyici olması vurgulanan çalıştayda, motosiklet filosunun güçlendirilmesi ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin vitrini olan bu sistemin profesyonel olarak çok daha iyi standardize edilmesi kararlaştırıldı.


Kaynak: DHA

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