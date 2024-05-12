Anneler Günü'nde Eskişehir'deki Esnaf Yoğunluktan Memnun

Anneler Günü nedeniyle dükkanlarda oluşan yoğunluk Eskişehir'deki esnafı memnun ettiği görüldü.

Anneler günü yaklaşırken oluşan doluluk Anneler Günü'nde de devam etti. Şehirde sabah erken saatlerde esnaf mesai yapmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde itibaren annelerine, eşlerine hediyelik eşya almak isteyenler mağazalarda ve dükkanlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Hediyelik eşyaların yanı sıra restoran ve lokantalarda da bu özel gün nedeniyle yoğunluk oluştuğu gözlendi. Mağazalarda ve restoranlarda oluşan kuyruklar esnafın yüzünü güldürdü. - ESKİŞEHİR