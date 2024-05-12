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Anneler Günü'nde Eskişehir'deki Esnaf Yoğunluktan Memnun

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Anneler Günü nedeniyle dükkanlarda oluşan yoğunluk Eskişehir'deki esnafı memnun ettiği görüldü. Şehirde sabah erken saatlerde esnaf mesai yapmaya başladı. Hediyelik eşyaların yanı sıra restoran ve lokantalarda da bu özel gün nedeniyle yoğunluk oluştuğu gözlendi. Mağazalarda ve restoranlarda oluşan kuyruklar esnafın yüzünü güldürdü.

Anneler Günü nedeniyle dükkanlarda oluşan yoğunluk Eskişehir'deki esnafı memnun ettiği görüldü.

Anneler günü yaklaşırken oluşan doluluk Anneler Günü'nde de devam etti. Şehirde sabah erken saatlerde esnaf mesai yapmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde itibaren annelerine, eşlerine hediyelik eşya almak isteyenler mağazalarda ve dükkanlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Hediyelik eşyaların yanı sıra restoran ve lokantalarda da bu özel gün nedeniyle yoğunluk oluştuğu gözlendi. Mağazalarda ve restoranlarda oluşan kuyruklar esnafın yüzünü güldürdü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anneler Günü Eskişehir Yerel Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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