Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de 1 kişiyi darp edip bıçaklayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir parkta bir kişiyi darp edip bıçaklayan 5 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de 1 kişiyi darp edip bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tepebaşı ilçesinde bulunan bir parkta 1 kişiyi darp eden ve bıçaklayarak yaralayan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.D., Y.L., K.K., M.A. ve M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Adliye Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title