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Eskişehirspor Sezonu Galibiyetle Kapattı

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Bölgesel Amatör Lig'in son maçında Eskişehirspor, Ankara TKİ Spor'u 3-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Eskişehirspor, 55 puanla 3. sırada yer alırken Ankara TKİ Spor ise 51 puanla 4. sırada sezonu tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig'in son maçında Eskişehir spor sezonu galibiyetle kapattı.

Bölgesel Amatör Lig'in 26. haftasında oynan Eskişehir spor ila Ankara TKİ Spor arasında oynan müsabakadan Eskişehir spor galip ayrıldı. Sezonun son maçında Ankara TKİ Spor ile deplasmanında karşı karşıya gelen Eskişehir spor'a mutlu sona ulaşması için 3 gol yetti. Son hafta aldığı galibiyetle puanını 55'e çıkaran Eskişehir spor, sezonu 3'üncü sırada bitirmeyi garantilerken Ankara TKİ spor ise son haftada aldığı mağlubiyet ile 51 puanda kalarak sezonu 4'üncü sırada bitirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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