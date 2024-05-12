Eskişehirspor Sezonu Galibiyetle Kapattı

Bölgesel Amatör Lig'in son maçında Eskişehir spor sezonu galibiyetle kapattı.

Bölgesel Amatör Lig'in 26. haftasında oynan Eskişehir spor ila Ankara TKİ Spor arasında oynan müsabakadan Eskişehir spor galip ayrıldı. Sezonun son maçında Ankara TKİ Spor ile deplasmanında karşı karşıya gelen Eskişehir spor'a mutlu sona ulaşması için 3 gol yetti. Son hafta aldığı galibiyetle puanını 55'e çıkaran Eskişehir spor, sezonu 3'üncü sırada bitirmeyi garantilerken Ankara TKİ spor ise son haftada aldığı mağlubiyet ile 51 puanda kalarak sezonu 4'üncü sırada bitirdi. - ESKİŞEHİR