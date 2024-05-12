Eskişehir'de 10 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde 6'sının hükümlü, 4'ünün ifadeye yönelik aranmakta olan toplam 10 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda; uyuşturucu ticareti suçundan 23 yıl 8 ay 29 gün, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 4 yıl, hırsızlık suçundan 2 yıl 9 ay, basit yaralama suçundan 9 ay hakkında hapis cezası bulunan ve basit yaralama suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 6'sının hükümlü, 4'ünün ifadeye yönelik aranmakta olduğu polis ekiplerince tespit edildi. - ESKİŞEHİR