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Eskişehir'de Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi Devam Ediyor

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Eskişehir'de başlatılan Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi, gen yerli kaynakların korunması ve geliştirilmesi amacıyla 18 yıldır uygulanmaktadır. Proje kapsamında çiftçilere destek ödemeleri yapılmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Eskişehir'de Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi, gen yerli kaynakların korunması ve geliştirilmesi projesi 18 yıldır uygulanmaya devam ediyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan Proje, Anadolu Merinosu Koyun ırkının halk elinde ıslahıyla başlamış olup halen iki Orta Anadolu Merinosu ve iki ramlıç koyun ırkı ıslahı projesi olmak üzere 4 proje ile devam ediyor. Proje, koyunculuk faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı Sivrihisar, Çifteler ve Mahmudiye ilçeleri başta olmak üzere Eskişehir'in ilçelerinde sürdürülüyor. Proje kapsamında toplamda 63 sürüde 16 bin 255 anaç koyun ve 506 damızlık koç ile projenin faaliyetleri sürdürülmekte olup; Proje kapsamında 2006 yılından bugüne kadar çiftçilere yaklaşık 29 milyon TL destek ödemesi yapıldığı ifade edildi. 2023 yılı destekleme ödemesi kapsamında ise projede yer alan üreticilere 4 Milyon 942 Bin TL destekleme ödemesi yapıldığı aktarıldı.

"Damızlık hayvanlarımızla ile ilgili birçok olumlu dönüş almış bulunmaktayız"

Başka illerde uygulanan projenin getirilerini dile getiren Eskişehir İl Tarım ve Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt, "Halk Elinde Islah çalışmaları kapsamında yer alan sürülerde ikizlik oranları, kuzularda yaşama güçleri, kuzuların doğum ağırlıkları ve sütten kesim ağırlıkları gibi önemli parametrelerde yüzde 20'ye ulaşan önemli artışlar kaydedildi. Proje kapsamında ayrıca Ülkemizin küçükbaş hayvancılık alanında öncü illerinden olan Balıkesir ve Konya başta olmak üzere birçok ilimize, proje sürülerinden elde edilen kaliteli damızlık materyallerin satışları yapılmaktadır. Halk elinde ıslah projelerinin devamının gelmesini, hem çiftçilerimizin hayvancılık faaliyetlerine yönlendirilmesi hem de Eskişehir ilimizin ülkemizin tarımsal üretimine ve ekonomisine katkısı açısından önemli buluyor ve temenni ediyoruz. Projenin geliştirilerek sürdürülmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yetiştiricilerimizin yanlarında yer alarak çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Çiftçilik Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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