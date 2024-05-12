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Eskişehir'de Huzur Uygulaması: 10 Kişi Yakalandı

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Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Huzur Uygulaması'nda 345 personel, 2 Çevik Kuvvet Timi ve 1 Özel Harekat Timi görev aldı. 6 bin 762 kişinin sorgulandığı uygulamada 2 şüpheli yakalandı, 6 şüpheli yoklama kaçağı çıktı. Ayrıca sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve umuma açık yerler denetlendi. 1093 araç kontrol edilirken 65 sürücüye kural ihlalinden ceza kesildi. Ayrıca aranan 10 kişi yakalandı ve 65 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne trafik cezası uygulandı.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Huzur Uygulaması" yapıldı.

Kent genelinde 345 personel, 2 Çevik Kuvvet Timi ve 1 Özel Harekat Timinin katılımıyla 6 bin 762 kişinin sorgulandığı uygulama yapıldı.

Sorgulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalanırken, 6 şüphelinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Uygulamada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 88 umuma açık yer denetlenirken, 3 işletmede tespit edilen eksikler için gerekli işlemler yapıldı.

1093 araç kontrol edildiği uygulamada, 65 sürücüye kural ihlalinden cezai işlem uygulandı.

Aranan 10 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü. Çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandığı çalışmada, şüphelilerinden 6'sının hükümlü, 4'ünün ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.

65 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne trafik cezası kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetimler yapıldı.

Araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giriş yaparak kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen 65 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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