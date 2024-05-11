Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Tefeci Çetesi Operasyonu: 33 Gözaltı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa merkezli İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de yapılan operasyonlarda, zor durumdaki iş adamlarına yüksek faizle para sattıkları belirlenen tefeci çetesi üyesi 33 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çete liderinin tehdit mesajı dikkat çekti.

Bursa merkezli İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de 43 ayrı noktaya yapılan eş zamanlı operasyonlarda, zor durumdaki iş adamlarına yüzde 4 bin faizle para sattıkları belirlenen tefeci çetesi üyesi 33 kişi gözaltına alındı. Konsomatris bir kadının da parasını işletmesi için çeteye verdiği, karşılığında kar payı aldığı ortaya çıktı. Bu kadın da çete üyesi olmaktan gözaltına alındı. Çete üyelerine silah sağladıkları iddia edilen 5 kişi de İstanbul'da tutuklandı. Çete liderinin borcunu ödediği halde senetlerini vermediği bir işadamına bağırıp tehdit ettiği "Tefeciyim oğlum ben, domates biber satmıyorum" şeklindeki cevabı dikkat çekti. Özel harekat ve çevik kuvvet desteğindeki şok operasyona ait görüntüler ise nefesleri kesti.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen ekipler, Yenişehir'de zor durumda olan ve iflas etmek üzere olan işyerlerinin sahiplerine borç verip karşılığında senet imzalatan; yüzde 4 bin faiz uygulayan çete için düğmeye bastı. Çetenin borcu ödeyemeyen işadamlarının silah tehdidi ile fabrikalarına çökmeleri üzerine de 3 ay boyunca fiziki ve teknik takip başlatıldı.

Başsavcılık koordinesinde Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir (Bozüyük)'de birbiri ile bağlantılı oldukları belirlenen 33 şahıs, şafak vakti 43 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ev ve kullandıkları arabalarında yapılan aramalarda 5 milyon değerinde ziynet eşyası, yüklü miktarda para ve döviz, çok sayıda çek koçanı, senet, tapu örnekleri, 13 adet tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, ele geçirildi.

Yüksek faizle para satıp ödemesini yaptıkları halde senetlerini vermeyip 60'dan fazla iş insanını mağdur ettikleri belirlenen çetenin İstanbul'da bağlantılı oldukları belirlenen silah tüccarı 5 kişi de yakalandı. Bu şahısların ev iş yerlerinde yapılan aramalarda da yüklü miktarda para ve döviz ile 5 adet tabanca ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Çete üyesi konsomatris kadın işletmesi için tüm parasını çeteye vermiş

Çete üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve konsomatrislik yaptığı belirtilen 25 yaşındaki Y.K. isimli kadının da gelir sağlamak amacıyla kazandığı tüm parayı çeteye verdiği; çete üyeleriyle birlikte hareket ettiği belirtildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda Ankara'da gözaltına alınan Y.K isimli kadın da Bursa'ya getirildi ve emniyetteki sorgusunun ardından diğer çete üyeleri ile birlikte adliyeye sevk edildi.

"Tefeciyim oğlum ben. Domates biber satmıyoruz"

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen ve 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından lider olduğu belirlenen 39 yaşındaki T.A.'nın da bir mağdurla yaptığı telefon görüşmesi deşifre oldu. Yüzde 4 bin faizle para sattığı mağdurdan bağırıp tehdit ederek parayı ödemesini isteyen T.A. ya mağdur iş insanının neden bağırıyorsun? şeklinde soru sorması üzerine T.A.'nın "Tefeciyim oğlum ben! Domates biber satmıyorum" şeklindeki cevabı dikkat çekti.

33 kişi Yenişehir Adliyesi'ne sevk edildi

Gözaltındaki 33 şüpheli, yüksek faizle para satıp, tefecilik yapmak, çete üyesi olmak, silahlı yağma ve silah ticareti yapmak suçlarından adliyeye sevkedildi.

Emniyet Müdürlüğünden geniş güvenlik önlemleri arasında çıkarılan 33 kişi ters kelepçe yapılarak çevik kuvvet otobüsüne bindirildi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerin desteğinde zanlılar Yenişehir Adliyesine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir İstanbul Ankara Bursa Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Bakmadan Geçme

11 Mayıs hangi burç? 11 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 11 Mayıs tarihi hangi burç olur? ANNELER GÜNÜ DUYGUSAL, KISA MESAJLAR! Anneler Günü resimli, uzun ve öz mesajları neler? Anneler Günü'ne özel kısa sözler neler? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 11 MAYIS CUMARTESİ 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 11 MAYIS | 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek! Öğretmenler il içi atama takvimi 2024! Öğretmenlerin il içi tayin ne zaman? İsteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Güneş patlaması ne zaman oldu 2024? #128165 Güneş patlaması dünyaya etkileri nedir, elektrik kesintisi olur mu? NASA'dan uyarı geldi! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? HAFTA SONU HAVA DURUMU 11-12 MAYIS | Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 MAYIS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 11 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 11 Mayıs Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Bugün hava yağmurlu mu? 11-12 Mayıs hava yağmurlu mu? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Resmi Gazete bugün (11 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Onaylı randevu nasıl iptal edilir? (Telefonla ve E-Nabız'dan)? Onaylı randevu nasıl onaylanır (Telefonla ve E-Nabız'dan)? Fenerbahçe kart sınırında olan oyuncular kimler (GS-FB derbi öncesi)?
Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title