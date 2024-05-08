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Eskişehir'de bir kişiyi darp edip bıçaklayan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

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Eskişehir'de bir kişiyi darp edip bıçaklayarak yaralamaktan gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de bir kişiyi darp edip bıçaklayarak yaralamaktan gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesindeki bir parkta bir kişiyi darp eden ve bıçaklayarak yaralayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde M.D., Y.L., K.K., M.A. ve M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' suçundan sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden M.D. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.L., K.K. ve M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Tutuklama Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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