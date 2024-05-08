Eskişehir'de Okullarda Hijyen Eğitimi Verildi

Eskişehir'de okullarda gerçekleştirilen bir proje çerçevesinde Halk Sağlığı Tayfaları tarafından, öğrencilere hijyen konusunda dikkat etmeleri gereken noktalar anlatıldı.

Okullarda 'Halk Sağlığı Farkındalığının Arttırılması ile Sağlığın Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi' projesi çerçevesinde Meseret İnel İlkokulu'nda Halk Sağlığı Tayfaları'nın hazırladığı etkinlikleri sundular. Sunuma Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan katılım sağlandı. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Babur Mimtaş, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Burcu Işıktekin Atalay Halk Sağlığı Tayfaları ile deneyimlerini paylaştı. Halk Sağlığı Tayfaları tarafından el yıkamanın önemi, doğru el yıkama teknikleri, ağız ve diş hijyeni konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar, günlük yaşamda gıda hijyeni ve güvenliği önlemleri, çevre hijyeni ve temizliğin önemi ile solunum hijyeni konularında kapsamlı etkinlikler sunulurken, tüm öğrencilerin dikkatini çekecek bir pano hazırlandı. - ESKİŞEHİR