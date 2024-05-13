Eskişehir Turizmi İlçelerin Katılımıyla Büyümeli

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Başkan Yardımcısı Ersen Çıra, "Eskişehir turizmi, ilçelerin katılımıyla büyümeli ve gelişmeli. Böylece şehrin doğal güzelliklerini keşfetmek turizm potansiyelini ortaya çıkartmak da ilçelerin rolü kritik bir öneme sahip olacak" dedi.

Eskişehir'in turizm potansiyelini tam anlamıyla değerlendirebilmesi için ilçelerin öneminin altını çizen Ersen Çıra, "Eskişehir, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı kültürlerin ve doğal güzelliklerin merkezinde bulunan bir şehirdir. Ancak ilçelerimizin potansiyelini ne kadar değerlendirdiğimiz konusu üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Örneğin, Mihalıççık'ta doğa turizmi, Çifteler'de dalış turizmi, Seyitgazi'de inanç ve tarih turizmi, Mihalgazi'de kaplıca turizmi, Sivrihisar'da ise tarih turizmi gibi birçok fırsat bulunmaktadır. Ancak, bu potansiyelden yeterince faydalanıp faydalanmadığımızı sorgulamalıyız" ifadelerini kullandı.

"İlçelerin tanıtılması için iş birlikleri yapılmalı"

Turistlerin ilçelerle daha yakından buluşması için yerel yönetimlerle iş birlikleri yapılması gerektiğini vurgulayan Çıra, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Yerel yönetimlerin turizmi geliştirmeye dönük yapacakları lojistik hizmetler turizm için bir alt yapı oluşturacaktır. ilçelerin ve merkez yönetimlerinin birlikte çalışarak potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirmesi, şehrin ulusal ve uluslararası turizm arenasında hak ettiği yeri almasını sağlayacaktır. Turizm, ekonomik büyüme ve istihdam oluşturma potansiyeline sahip önemli bir sektördür ve Eskişehir'in bu alandaki potansiyelini tam olarak değerlendirebilmesi için tüm paydaşların bir araya gelmesi gerekmektedir." - ESKİŞEHİR