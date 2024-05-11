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Eskişehir'de Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri başladı

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Eskişehir'de düzenlenen Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında 'Vuslat makamında Bir Güzel Aşık-Yunus Emre Masal Anlatısı' adlı gösterim, Güzel Sanatlar Galerisi'nde sahneye konuldu. Gösteride Yunus Emre'nin felsefesi ve yaşam öyküsünden yola çıkılarak oluşturulan masallar anlatıldı.

Eskişehir'de, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "Vuslat makamında Bir Güzel Aşık-Yunus Emre Masal Anlatısı" adlı gösterim,Güzel Sanatlar Galerisi'nde sahneye konuldu.

Yoğun ilgi gören gösteri, Masal Anlatı Sanatçısı Şeyma Yenioğlu'nun Yunus Emre'yi anlatan konuşmasıyla başladı.

Yenioğlu, gösteride Yunus Emre'nin felsefesinden ve yaşam öyküsünden yola çıkılarak oluşturduğu masalları anlattı. Etkinlikte, Yunus Emre'nin felsefesi, insanlarla olan bağı ve sevgi dili çeşitli anlatılarla sergilendi.

Çeşitli müzik dinletilerinin de yer aldığı etkinlikte Yunus Emre'ye dair figürler ve tablolar da sunuldu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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