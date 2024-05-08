Eskişehir'de parkta darbedilen kişiye ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişinin parkta darbedilmesi ve bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Şarhöyük Mahallesi'ndeki parkta D.Ç'nin darbedilmesi ve bıçakla yaralanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin araştırmaları sonucunda, olaya karıştıkları tespit edilen şüpheliler M.D, Y.L, K.K, M.A. ve M.Ç, operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.L, K.K. ve M.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. M.D. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.