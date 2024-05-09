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Eskişehirli Sporcu ATV Şampiyonasında 4. Oldu

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Ankara'da düzenlenen 2024 Türkiye Endro-ATV Şampiyonası 2. Ayak yarışlarında Eskişehirli sporcu Burak Kahya, 10 saniye farkla derece alamayarak 4. oldu.

Ankara'daki ATV şampiyonasına katılan Eskişehirli sporcu Burak Kahya, 10 saniye farkla derece alamayıp 4. oldu.

2024 Türkiye Endro-ATV Şampiyonası 2. Ayak yarışları Ankara'da düzenlendi. Burak Kahya isimli sporcu Eskişehir'den yarışlara katıldı. Kıran kırana geçen parkurda Burak Kahya iyi bir performans gösterse de, 10 saniye farkla dereceye giremedi. Oldukça keyifli geçen yarışta derece elde edemeyen Kahya, Eskişehir'e geri döndü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Eskişehir Türkiye Ankara Atv Spor Güncel Haberler

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