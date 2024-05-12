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Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Sevimli Köpek Minnoş

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Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir işletmenin dinlenme koltuklarında sık sık yatıp uyuyan sevimli köpek, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Eskişehir'de soğuk havalardan korunmak isteyen ve çalışanların 'Minnoş' ismini koyduğu sevimli köpeğin uğrak noktası Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali oldu.

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir işletmenin dinlenme koltuklarında sık sık yatıp uyuyan sevimli köpek yüzleri gülümsetti. Havanın soğuk olması sebebiyle kapalı alana girdiği düşünülen sevimli köpek, vatandaşların da büyük ilgi odağı oldu. Terminalde bir işletmenin dinlenme koltuklarında mışıl mışıl uyuyan sevimli köpeğin, müşteriler ve yolcular telefonlarını çıkartıp o anların fotoğrafını çektiler. Otagar görevlisi sevimli köpek hakkında, "Sevimli köpek, işletmeye sıkça gelerek dinlenme koltuklarında uyumaktadır ve sevimli köpeğin mışıl mışıl uyuması bizlerin hoşuna gitmektedir. Sevimli köpek, adeta işletmenin ve yolcuların maskotu olmuş durumdadır. Sevimli köpek, sadece yatmak için Otagar'ın içine girmektedir, biz de girmesine müsaade ediyoruz. Bazen çıkıyor ve gezip, dolaşıp geri geliyor. Müşteriler ve yolcularda hiçbir şey demiyorlar. Hatta bazen çok hoşlarına gidiyor. Sevimli köpek, çevre esnafının da sevdiği bir hayvan. Diğer esnaflar ona ne diye hitap ediyor, bilmiyoruz ama biz adını 'minnoş' koyduk. Hayvan sevgisi güzel bir şeydir ve biz de sevimli köpeğin mışıl mışıl uyumasını çok seviyoruz. Onun öyle içeriye girip yatması hoşumuza gidiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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