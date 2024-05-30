Microsoft çöktü mü? 30 Mayıs Microsoft Store neden açılmıyor, sorun mu var?

Microsoft çöktü mü? Merak ediliyor. Microsoft Store kullanıcıları, bu platformlara erişim sağlamakta büyük zorluklar yaşadı. Kullanıcılar, mesaj gönderme, akış yenileme ve hesaplara giriş yapma konularında ciddi problemler bildirdi. Peki, Microsoft çöktü mü? 30 Mayıs Microsoft Store neden açılmıyor, sorun mu var?

MİCROSOFT ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformlarına erişim sorunları yaşıyor. Sorunun çözümü için önerilen yöntemler arasında uygulamanın önbelleğinin ve verilerinin tamamen temizlenmesi bulunuyor. Ancak, kesintinin asıl nedeni henüz bilinmiyor. Karşılaşılan bu sorunun sadece Türkiye genelinde mi etkili olduğu yoksa dünyadaki diğer kullanıcıların da etkilenip etkilenmediği henüz netlik kazanmadı. Arızanın sistemden kaynaklanan bir sorun olduğu tahmin ediliyor.