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Yazılım krizinin ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti

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Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu sonrası bu iki şirketin hisseleri düşüşe geçti. CrowdStrike'ın hisseleri, Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla yüzde 9'un üzerinde değer kaybederken, Microsoft'taki düşüş ise yüzde 1 oldu.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu sonrası bu iki şirketin hisseleri düşüş kaydetti.

KÜRESEL YAZILIM SORUNU HİSSELERİ ETKİLEDİ

Dünya genelinde hava yolları dahil çeşitli sektörlerde faaliyetleri aksatan küresel yazılım sorunu, CrowdStrike ve Microsoft'un hisselerini de olumsuz etkiledi.

CROWDSTRIKE HİSSESİ YÜZDE 9 DÜŞTÜ

ABD'de piyasaların açılmasının ardından Teksas merkezli CrowdStrike'ın hisseleri, Türkiye saatiyle 16.31'de yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti. Şirketin hisselerinde açılışta kaydedilen düşüşün, hız kesse de devam ettiği görüldü. CrowdStrike'ın hisseleri Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla yüzde 9'un üzerinde düşüşle 309,89 dolardan işlem gördü.

MİCROSOFT HİSSELERİNDE DE DÜŞÜŞ VAR

Microsoft'un hisseleri de açılışın hemen sonrasında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Şirketin hisselerindeki düşüş, Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla yüzde 1'in altına indi.

SİBER KAOS HAVA YOLU ŞİRKETLERİ VE BANKALARI VURDU

Dünya genelinde ABD merkezli hava yolu şirketleri başta olmak üzere şirketler, havalimanları, bankalar, bazı medya kuruluşları ve Londra Borsasında, Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle teknik aksaklık yaşandığı bildirilmişti.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'ın Üst Yöneticisi (CEO) George Kurtz, X hesabından yaptığı açıklamada, CrowdStrike'ın Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir sorundan etkilenen müşterilerle aktif çalıştığını belirterek, "Bu, bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit ve izole edilmiş ve bir düzeltme tanımlanmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Microsoft 365'ten yapılan açıklamada ise dünya çapındaki birçok işletmeyi etkileyen sorunun altında yatan nedenin düzeltildiği, birkaç Microsoft 365 uygulaması ve hizmetinin tam işlevselliğe geri yüklendiği aktarılarak, kalan etkinin hala bazı uygulama ve hizmetlerde sürdüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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